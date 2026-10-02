CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|Lohnende CMS Energy-Investition?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein CMS Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der CMS Energy-Aktie statt. Zum Handelsende standen CMS Energy-Anteile an diesem Tag bei 71,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CMS Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,392 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,60 USD, da sich der Wert einer CMS Energy-Aktie am 01.10.2026 auf 63,64 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 11,40 Prozent gleich.
CMS Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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