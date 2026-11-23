So viel hätten Anleger mit einem frühen Cognizant-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cognizant-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Cognizant-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,827 Cognizant-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 58,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 195,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,96 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Cognizant zuletzt 25,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at