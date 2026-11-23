Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Performance im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognizant von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cognizant-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Cognizant-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,827 Cognizant-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 58,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 195,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,96 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Cognizant zuletzt 25,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
16:03
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognizant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16.11.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: Hätte sich eine Cognizant-Investition von vor 3 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognizant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Cognizant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Cognizant Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cognizant Corp.
|53,27
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.