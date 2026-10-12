Cognizant Aktie

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WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

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Cognizant-Anlage 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognizant-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 65,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151,607 Cognizant-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 975,14 USD, da sich der Wert einer Cognizant-Aktie am 09.10.2026 auf 59,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,25 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cognizant belief sich jüngst auf 26,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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