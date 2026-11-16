Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Cognizant-Anlage im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cognizant-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cognizant-Anteile bei 81,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,232 Cognizant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cognizant-Aktien wären am 13.11.2026 770,76 USD wert, da der Schlussstand 63,01 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 22,92 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Cognizant einen Börsenwert von 28,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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