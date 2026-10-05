Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Frühe Investition
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cognizant-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Cognizant-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,66 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hat, hat nun 14,780 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognizant-Aktie auf 58,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864,77 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 864,77 USD, was einer negativen Performance von 13,52 Prozent entspricht.
Am Markt war Cognizant jüngst 26,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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