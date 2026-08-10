Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Cognizant-Investment im Blick
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Cognizant-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cognizant-Papier letztlich bei 69,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cognizant-Papier investiert hätte, hätte er nun 143,719 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 288,30 USD wert. Mit einer Performance von -17,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Cognizant zuletzt 25,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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