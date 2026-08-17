Cognizant Aktie

Cognizant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Cognizant-Anlage? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Cognizant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.08.2023 wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,448 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognizant-Papiers auf 58,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,90 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Cognizant einen Börsenwert von 26,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cognizant Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cognizant Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cognizant Corp. 49,64 -2,42% Cognizant Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen