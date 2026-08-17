S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Cognizant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.08.2023 wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,448 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognizant-Papiers auf 58,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,90 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Cognizant einen Börsenwert von 26,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at