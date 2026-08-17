Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Lohnende Cognizant-Anlage?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren bedeutet
Am 17.08.2023 wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,448 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognizant-Papiers auf 58,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,90 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Cognizant einen Börsenwert von 26,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
16:03
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognizant-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Cognizant Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cognizant Corp.
|49,64
|-2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.