Cognizant Aktie

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WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

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Profitable Cognizant-Investition? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognizant von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 14.09.2023 wurde das Cognizant-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cognizant-Aktie investierten, hätten nun 14,090 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 845,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,46 Prozent.

Der Cognizant-Wert an der Börse wurde auf 26,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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