Coherent Aktie

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WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076

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Coherent-Investition 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coherent-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 370,370 Coherent-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62 874,07 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 05.11.2026 auf 169,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 528,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Coherent zuletzt 38,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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