S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Coherent-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coherent-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 162,628 Coherent-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (264,41 USD), wäre die Investition nun 43 000,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 330,00 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Coherent belief sich zuletzt auf 52,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at