Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Rentable Coherent-Anlage?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coherent-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Coherent-Aktie an diesem Tag bei 108,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,255 Coherent-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coherent-Papiers auf 295,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 739,29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 173,93 Prozent.
Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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