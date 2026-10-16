Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Lohnende Coherent-Investition?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Coherent-Papier statt. Zum Handelsende stand das Coherent-Papier an diesem Tag bei 115,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Coherent-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,237 Coherent-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 250,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 610,90 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 116,11 Prozent.
Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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