Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Coherent-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coherent-Anteile an diesem Tag 36,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,473 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coherent-Aktie auf 214,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 904,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 490,49 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Coherent eine Börsenbewertung in Höhe von 41,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at