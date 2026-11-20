Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Profitabler Coherent-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coherent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Coherent-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coherent-Anteile an diesem Tag 36,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,473 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coherent-Aktie auf 214,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 904,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 490,49 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Coherent eine Börsenbewertung in Höhe von 41,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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