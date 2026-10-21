Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Lukrativer Coinbase-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coinbase-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 74,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,394 Coinbase-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 170,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 288,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 128,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Coinbase eine Börsenbewertung in Höhe von 44,48 Mrd. USD. Das Coinbase-IPO fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Den ersten Handelstag begann das Coinbase-Papier bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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