Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Rentable Coinbase-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coinbase von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Coinbase-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 99,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Coinbase-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,959 Coinbase-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 11 612,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,02 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 612,32 USD, was einer positiven Performance von 16,12 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Coinbase belief sich zuletzt auf 31,74 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Coinbase-Aktie fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs des Coinbase-Papiers bei 381,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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