S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coinbase von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Coinbase-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Coinbase-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coinbase-Aktie bei 74,26 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hat, hat nun 134,662 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 203,34 USD, da sich der Wert einer Coinbase-Aktie am 25.08.2026 auf 187,16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,03 Prozent angezogen.

Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,29 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wurden Coinbase-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Zum Börsendebüt der Coinbase-Aktie wurde der Erstkurs mit 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at