S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coinbase-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Coinbase-Anteile letztlich bei 70,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,409 Coinbase-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 283,36 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 22.09.2026 auf 201,07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183,36 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Coinbase betrug jüngst 52,90 Mrd. USD. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Coinbase-Papiers bei 381,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at