Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Performance im Blick
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coinbase-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Coinbase-Anteile letztlich bei 70,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,409 Coinbase-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 283,36 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 22.09.2026 auf 201,07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183,36 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Coinbase betrug jüngst 52,90 Mrd. USD. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Coinbase-Papiers bei 381,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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