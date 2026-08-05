Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Rentable Coinbase-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 255,50 USD wert. Bei einem Coinbase-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,139 Coinbase-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coinbase-Anteile wären am 04.08.2026 5 899,41 USD wert, da der Schlussstand 150,73 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 41,01 Prozent.
Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,60 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Coinbase-Anteile an der Börse NAS war der 14.04.2021. Der Erstkurs des Coinbase-Papiers lag beim Börsengang bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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