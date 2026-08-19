S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Coinbase-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Coinbase-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 302,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,310 Coinbase-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 484,09 USD, da sich der Wert einer Coinbase-Aktie am 18.08.2026 auf 146,23 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 51,59 Prozent.

Der Börsenwert von Coinbase belief sich zuletzt auf 39,93 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Coinbase-Papiere an der Börse NAS war der 14.04.2021. Die Coinbase-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at