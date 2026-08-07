S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Colgate-Palmolive-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Colgate-Palmolive-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Colgate-Palmolive-Aktie 74,58 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hat, hat nun 1,341 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 124,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,70 Prozent zugenommen.

Colgate-Palmolive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at