Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Lohnendes Colgate-Palmolive-Investment? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Colgate-Palmolive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Colgate-Palmolive-Anteile letztlich bei 74,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134,880 Colgate-Palmolive-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Colgate-Palmolive-Papiere wären am 01.10.2026 11 401,40 USD wert, da der Schlussstand 84,53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,01 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Colgate-Palmolive belief sich jüngst auf 68,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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