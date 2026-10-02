Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Lohnendes Colgate-Palmolive-Investment?
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Colgate-Palmolive-Anteile letztlich bei 74,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134,880 Colgate-Palmolive-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Colgate-Palmolive-Papiere wären am 01.10.2026 11 401,40 USD wert, da der Schlussstand 84,53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,01 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Colgate-Palmolive belief sich jüngst auf 68,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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