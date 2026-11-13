S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Colgate-Palmolive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,95 USD. Bei einem Colgate-Palmolive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,666 Colgate-Palmolive-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 97,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 890,06 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,90 Prozent erhöht.

Colgate-Palmolive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at