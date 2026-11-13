Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Langfristige Anlage
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,95 USD. Bei einem Colgate-Palmolive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,666 Colgate-Palmolive-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 97,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 890,06 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,90 Prozent erhöht.
Colgate-Palmolive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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