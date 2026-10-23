S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2021 wurde die Colgate-Palmolive-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 132,450 Colgate-Palmolive-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (97,39 USD), wäre die Investition nun 12 899,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,99 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Colgate-Palmolive eine Börsenbewertung in Höhe von 74,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at