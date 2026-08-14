Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Colgate-Palmolive-Investition im Blick 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Colgate-Palmolive-Anteile an diesem Tag 84,65 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Colgate-Palmolive-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,813 Colgate-Palmolive-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 097,81 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Papiers am 13.08.2026 auf 92,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,78 Prozent gestiegen.

Alle Colgate-Palmolive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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