Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Colgate-Palmolive-Investition im Blick
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Colgate-Palmolive-Anteile an diesem Tag 84,65 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Colgate-Palmolive-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,813 Colgate-Palmolive-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 097,81 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Papiers am 13.08.2026 auf 92,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,78 Prozent gestiegen.
Alle Colgate-Palmolive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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