Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Langfristige Performance
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.10.2016 wurden Colgate-Palmolive-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 71,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,405 Colgate-Palmolive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,90 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Papiers am 29.10.2026 auf 93,16 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 130,90 USD, was einer positiven Performance von 30,90 Prozent entspricht.
Alle Colgate-Palmolive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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