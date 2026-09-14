Comfort Systems USA Aktie

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WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Lukratives Comfort Systems USA-Investment? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Comfort Systems USA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie betrug an diesem Tag 26,26 USD. Bei einem Comfort Systems USA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 380,807 Comfort Systems USA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1 690,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 643 876,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 6 338,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete Comfort Systems USA eine Marktkapitalisierung von 59,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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