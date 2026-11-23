Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Langfristige Performance
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag bei 197,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,506 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1 042,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 527,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 427,09 Prozent.
Der Börsenwert von Comfort Systems USA belief sich jüngst auf 36,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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