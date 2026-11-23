Wer vor Jahren in Comfort Systems USA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag bei 197,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,506 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1 042,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 527,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 427,09 Prozent.

Der Börsenwert von Comfort Systems USA belief sich jüngst auf 36,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at