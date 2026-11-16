Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Lukrative Comfort Systems USA-Investition?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Comfort Systems USA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comfort Systems USA-Aktie 909,60 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,994 Comfort Systems USA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 1 112,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 230,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Comfort Systems USA bezifferte sich zuletzt auf 38,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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