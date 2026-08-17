S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Comfort Systems USA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Comfort Systems USA-Papier an diesem Tag bei 28,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,892 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61 900,21 USD, da sich der Wert einer Comfort Systems USA-Aktie am 14.08.2026 auf 1 774,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6 090,02 Prozent zugenommen.

Comfort Systems USA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at