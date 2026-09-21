S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Comfort Systems USA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 797,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,125 Comfort Systems USA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1 651,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 107,01 Prozent.

Der Börsenwert von Comfort Systems USA belief sich zuletzt auf 58,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at