ConAgra Foods Aktie

ConAgra Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

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Langfristige Investition 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der ConAgra Foods-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die ConAgra Foods-Aktie an diesem Tag 30,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,331 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers auf 16,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,53 USD wert. Mit einer Performance von -44,47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ConAgra Foods belief sich zuletzt auf 7,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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