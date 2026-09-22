S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ConAgra Foods-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das ConAgra Foods-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConAgra Foods-Anteile betrug an diesem Tag 28,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,650 ConAgra Foods-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 514,90 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 21.09.2026 auf 14,86 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,51 Prozent verringert.

ConAgra Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at