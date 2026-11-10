ConAgra Foods Aktie

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WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

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ConAgra Foods-Performance 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ConAgra Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ConAgra Foods-Aktie an diesem Tag 16,98 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investierten, hätten nun 588,928 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 004,71 USD, da sich der Wert einer ConAgra Foods-Aktie am 09.11.2026 auf 15,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,95 Prozent eingebüßt.

ConAgra Foods wurde am Markt mit 7,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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