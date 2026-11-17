Wer vor Jahren in ConAgra Foods eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ConAgra Foods-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen ConAgra Foods-Anteile an diesem Tag bei 28,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ConAgra Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 3,549 ConAgra Foods-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 53,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,16 USD belief. Mit einer Performance von -46,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte ConAgra Foods einen Börsenwert von 7,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at