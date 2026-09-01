ConAgra Foods Aktie
WKN: 861259 / ISIN: US2058871029
|Performance unter der Lupe
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 33,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 29,913 ConAgra Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 16,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 479,21 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,08 Prozent.
Insgesamt war ConAgra Foods zuletzt 7,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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