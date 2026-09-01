ConAgra Foods Aktie

ConAgra Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 33,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 29,913 ConAgra Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 16,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 479,21 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,08 Prozent.

Insgesamt war ConAgra Foods zuletzt 7,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ConAgra Foods Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ConAgra Foods Inc. 13,84 0,40% ConAgra Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen