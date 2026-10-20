S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor 3 Jahren angefallen

Das ConAgra Foods-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,99 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ConAgra Foods-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 370,508 ConAgra Foods-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 198,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,02 Prozent verringert.

ConAgra Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at