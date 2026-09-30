S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das ConocoPhillips-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ConocoPhillips-Anteile letztlich bei 119,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,835 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 125,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 151,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at