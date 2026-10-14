ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|ConocoPhillips-Investmentbeispiel
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.10.2016 wurde das ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das ConocoPhillips-Papier an diesem Tag bei 41,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ConocoPhillips-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 239,981 ConocoPhillips-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 140,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 813,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 238,13 Prozent zugenommen.
ConocoPhillips war somit zuletzt am Markt 163,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com