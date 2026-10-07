ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Langfristige Investition
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ConocoPhillips-Papier bei 71,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,984 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 808,84 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 06.10.2026 auf 129,35 USD belief. Mit einer Performance von +80,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte ConocoPhillips einen Börsenwert von 153,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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