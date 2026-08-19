ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

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ConocoPhillips-Anlage unter der Lupe 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ConocoPhillips-Aktien gewesen.

ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,32 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die ConocoPhillips-Aktie investierten, hätten nun 2,308 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 299,45 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 18.08.2026 auf 129,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 199,45 Prozent.

ConocoPhillips wurde jüngst mit einem Börsenwert von 154,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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