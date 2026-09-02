S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit ConocoPhillips-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 122,14 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 81,873 ConocoPhillips-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 136,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 150,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,50 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte ConocoPhillips einen Börsenwert von 159,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at