ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

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Profitabler ConocoPhillips-Einstieg? 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ConocoPhillips-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der ConocoPhillips-Aktie statt. Zum Handelsende standen ConocoPhillips-Anteile an diesem Tag bei 86,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ConocoPhillips-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,157 ConocoPhillips-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,90 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 20.10.2026 auf 145,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,90 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 174,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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