ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes ConocoPhillips-Investment? 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ConocoPhillips-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das ConocoPhillips-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,94 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,276 ConocoPhillips-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 308,58 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 10.11.2026 auf 135,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 208,58 Prozent vermehrt.

ConocoPhillips markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 158,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu ConocoPhillips

mehr Nachrichten

Analysen zu ConocoPhillips

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ConocoPhillips 126,48 1,84% ConocoPhillips

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen