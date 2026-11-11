ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Lohnendes ConocoPhillips-Investment?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das ConocoPhillips-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,94 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,276 ConocoPhillips-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 308,58 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 10.11.2026 auf 135,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 208,58 Prozent vermehrt.
ConocoPhillips markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 158,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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