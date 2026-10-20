S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Consolidated Edison eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.10.2016 wurde das Consolidated Edison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,358 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,99 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Papiers am 19.10.2026 auf 109,69 USD belief. Mit einer Performance von +48,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Consolidated Edison erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at