Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Langfristige Investition 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.11.2023 wurde die Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,025 Consolidated Edison-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 154,21 USD, da sich der Wert einer Consolidated Edison-Aktie am 02.11.2026 auf 118,48 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,54 Prozent angewachsen.

Consolidated Edison erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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