Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Performance im Blick 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Consolidated Edison-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Consolidated Edison-Aktie bei 90,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hat, hat nun 110,096 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 11 703,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison bezifferte sich zuletzt auf 39,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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