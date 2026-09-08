Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Rentable Consolidated Edison-Investition? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consolidated Edison von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Consolidated Edison-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Consolidated Edison-Papier bei 89,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,120 Consolidated Edison-Aktien im Depot. Die gehaltenen Consolidated Edison-Anteile wären am 04.09.2026 120,21 USD wert, da der Schlussstand 107,29 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,21 Prozent angewachsen.

Consolidated Edison wurde am Markt mit 39,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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