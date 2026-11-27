Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Lukratives Constellation Brands A-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 10 Jahren gekostet
Am 27.11.2016 wurde das Constellation Brands A-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,930 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 948,34 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 25.11.2026 auf 139,97 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,52 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich zuletzt auf 23,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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