Am 27.11.2016 wurde das Constellation Brands A-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,930 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 948,34 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 25.11.2026 auf 139,97 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,52 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich zuletzt auf 23,62 Mrd. USD.

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Redaktion finanzen.at