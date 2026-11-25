Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Lukrative Copart-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Copart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.11.2016 wurden Copart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,83 USD. Bei einem Copart-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 146,440 Copart-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Copart-Papiere wären am 24.11.2026 4 737,32 USD wert, da der Schlussstand 32,35 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 373,73 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Copart belief sich zuletzt auf 29,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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