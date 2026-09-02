S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Copart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Copart-Investment gewesen.

Am 02.09.2016 wurden Copart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Copart-Aktie betrug an diesem Tag 6,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Copart-Aktie investierten, hätten nun 154,799 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (32,47 USD), wäre das Investment nun 5 025,54 USD wert. Mit einer Performance von +402,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Copart einen Börsenwert von 30,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at